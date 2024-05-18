mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Травмирование ребенка

Выбрать дату
2024
В Башкирии подростку, пострадавшему в ДТП, провели трепанацию черепа
18 мая, 14:42
2023
В Курултае Башкирии хотят разработать новый законопроект в борьбе с травлей в школах
На заседании, которое прошло в четверг, рабочей группы в Курултае Башкирии обсуждались проблемы буллинга среди школьников.
24 ноября 2023, 10:01
2019
Следователи Башкирии сообщили о травмировании 9-летней девочки на картинг-площадке
Ее увезли в тяжелом состоянии в больницу.
11 октября 2019, 12:47
В Уфе 8-летняя девочка сломала позвоночник на качелях
Это произошло из-за неправильной сборки конструкции.
7 октября 2019, 12:35
2018
В Башкирии школьник дважды за три месяца сломал руку в школе
22 февраля 2018, 06:53
В Уфе ушло в суд дело о падении металлической конструкции на ребенка
Обвиняемой по делу проходит женщина, работающая мастером ЖЭУ.
15 февраля 2018, 07:30
2017
В Башкирии на уроках физкультуры пострадали 235 детей
10 ноября 2017, 06:58
В Башкирии наказали сотрудников детского сада, где ребенок сломал ногу
Случай произошел в Белокатайском районе.
27 июня 2017, 10:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика