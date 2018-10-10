В Приамурье восстановили движение поездов после крушения моста

Представители Забайкальской железной дороги сообщили, что 10 октября на этом участке пройдут два пассажирских поезда Новосибирск–Владивосток и Благовещенск–Чита, написала газета «Известия».

Ночью движение поездов восстановили по трем путям на станции Свободный, упавшие пролеты убрали с путей и продолжили демонтаж третьего и четвертого пролетов моста, рассказал глава ГУ МЧС по региону Дениса Долинин.

Напомним, автомобильный мост 1982 года постройки, связывающий центральную и залинейную части города, рухнул 9 октября. В результате инцидента пострадал водитель грузовика, который в момент ЧП ехал по мосту. Мужчину госпитализировали с переломами.