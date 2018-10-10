Участники форума «Futuremed 2018» обсудят будущее медицины в Петербурге

В Санкт-Петербурге 18 октября III Международная научно-практическая конференция Futuremed 2018, темой которой станет прогнозы в развитии российской персонализированной медицины.
На Форуме будут присутствовать известные всему миру эксперты и первые лица крупных международных компаний: посол Singularity University в России Евгений Кузнецов, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, основатель и генеральный директор ИНВИТРО Александр Островский, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, а также генеральный директор холдинга «ФестМедиаИнвест» Федор Щербаков, пишут «Новые известия». Участники конференции акцентируют внимание на обсуждении проблематики медицинского бизнеса в век персонализированной медицины. Кроме того, аналитики обозначат роль медицинских СМИ в рамках возникающей теоретической базы и расскажут гостям форума о передовых разработках.
Значимость дальнейшего развития персонализированной медицины на территории страны ранее подчеркивал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Эту задачу он указал в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».
Медведев добавил, что утвержденная концепция превентивной и персонализированной медицины создает фундамент для развития перспективных векторов оказания медицинской помощи с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного человека. Вместе с тем, он также отметил важность персонализации работы здравоохранения — профилактики и лечения заболеваний и разработки персонализированных препаратов.
Конференция «Futuremed 2018» — первое масштабное событие в направлении медицины, которое посвящено будущему персонализированной медицины.