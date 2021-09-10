В УФАС Башкирии приостановили закупку дорожных камер за 423 миллиона

Сообщается, что жалобы аргументируются тремя доводами. В первом случае в договоре прописано, что после окончания срока аренды заказчик — ГКУ «Транспортная дирекция РБ» — намерены получить дорожные камеры в собственность, однако по мнению заявителя, такой договор будет заключаться уже о поставке товара, а на него распространяется нормы правительства России, которые ограничивают закупку госучреждениями оборудования иностранного производства, что в свою очередь не прописано в условиях данного тендера.