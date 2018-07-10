НАТО укрепило сотрудничество с ЕС
Сегодня, 19:26Общество
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Евросоюз и НАТО заключили новое соглашение об укреплении сотрудничества.
Свои подписи под документом поставили председатели ЕС Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом 10 июля пишет газета «Известия».
Данный договор является уже второй декларацией о безопасности между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Первую стороны подписали летом 2016 года.
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