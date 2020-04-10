Производство бензина в РФ сократилось почти на 20%

Отмечается, что с 1 по 7 апреля производство топлива пятого экокласса упало до уровня 648 тысяч тонн. При этом неделей ранее данный показатель был равен 799,3 тысячи тонн. Потребности внутреннего рынка бензина также уменьшились на 11,6% и составляют теперь 554,2 тысячи тонн.