Производство бензина в РФ сократилось почти на 20%

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За первую неделю апреля из-за распространения в мире коронавирусной инфекции производство бензина в РФ уменьшилось на 18,9%.
Об этом стало известно 10 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что с 1 по 7 апреля производство топлива пятого экокласса упало до уровня 648 тысяч тонн. При этом неделей ранее данный показатель был равен 799,3 тысячи тонн. Потребности внутреннего рынка бензина также уменьшились на 11,6% и составляют теперь 554,2 тысячи тонн.
В стране также уменьшилось на 6% производство дизельного топлива. В период с 1 по 7 апреля показатель уменьшился до уровня 1,45 миллионов тонн. Поставки данного вида топлива сократились на 10,3%, до уровня 675 тысяч тонн.
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