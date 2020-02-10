Поправки в Конституцию также предложат пенсионеры

Отмечается, что поправки были переданы членам рабочей группы, занимающейся созданием поправок в конституцию.

Так, статья 114 гласит, что власти страны обязаны решать вопросы единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также заниматься вопросами культуры, образования и здравоохранения. Но партия пенсионеров отметила, что нигде в данной статье не присутствует слово “пенсионное”, хотя вопросы пенсионного обеспечения — самые актуальные среди большей части населения, пишет kursdela.biz.

Первым делом активисты партии предложили внести поправки в текст пункта “в” статьи 114 и обязать правительство обеспечивать проведение в стране общей госполитики по вопросам культуры, науки, образования, здравоохранения, а также социального и пенсионного обеспечения и экологии.

Кроме того, предлагаются дополнения в пункт “е” статьи 114. В частности, в предложенных поправках пенсионеры подчеркивают, что власти должны “осуществлять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, социальному и пенсионному обеспечению граждан, борьбе с преступностью”.

Также было предложено рассмотреть инициативы относительно изменения системы ведения страны и субъектов. Пункт “к” статьи 72 Конституции РФ предложили изменить ответственность об “административном, административно-процессуальном, трудовом, семейном, жилищном…, законодательством о социальном, а также пенсионном обеспечении, а также недрах и охране экологии”.

Председатель центрального совета партии пенсионеров Владимир Бураков добавил, что партия также планирует ввести в конституцию изменения, согласно которым пенсионеры будут обеспечиваться всеми ресурсами государства. Также партия предлагает конституционно закрепить за правительством обязанность сохранения пенсионных накоплений. Бураков подчеркнул, что предложенные изменения позволят значительно повысить качество жизни пенсионеров в России. Также, по его мнению, это благоприятно отразится на активности пожилых людей.