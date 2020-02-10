Новый глава Минобрнауки отменит возмутивший ученых приказ
10 февраля, 19:31ОбществоФото: minobrnauki.gov.ru
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Новый глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что скандальный приказ, возмутивший российское научное сообщество, будет отменен. В приказе речь идет о деловых контактах с иностранными коллегами.
Ученых обязали за несколько дней сообщать о таких контактах, предоставлять подробный отчет и даже сканы паспортов иностранцев. Авторы телеграм-канала «Мейстер» инициативу Фалькова оценили положительно, но отметили, что свою эффективность как руководителя ведомства ему придется доказать в непростых условиях. Напомним, что Стратегия научно-технологического развития до 2035 года предполагает вхождение российской наукой мысли в пятерку ведущих.
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