Новый глава Минобрнауки отменит возмутивший ученых приказ

Ученых обязали за несколько дней сообщать о таких контактах, предоставлять подробный отчет и даже сканы паспортов иностранцев. Авторы телеграм-канала «Мейстер» инициативу Фалькова оценили положительно, но отметили, что свою эффективность как руководителя ведомства ему придется доказать в непростых условиях. Напомним, что Стратегия научно-технологического развития до 2035 года предполагает вхождение российской наукой мысли в пятерку ведущих.