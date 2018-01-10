Жители Башкирии получили 3,6 миллиона рублей за сданное оружие

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За сданное незарегистрированное оружие деньги получили 333 человека.
Жители Башкирии получили в общей сложности сумму в 3,6 миллиона рублей за сданное оружие по итогам специальной операции «Сдай оружие – получи деньги», сообщили в пресс-службе Росгвардии в республике. 333 человек избавились от незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
Акция, по которой граждане могут добровольно сдать незарегистрированное оружие и получить за это деньги, действует уже несколько лет. Так, за гладкоствольное ружье можно получить десять тысяч рублей, нарезное оружие – 15 тысяч рублей, травматический пистолет – пять тысяч рублей.
За прошедший 2017 год жители Башкирии сдали 324 единицы оружия, 9 923 единицы боеприпасов, 8 041 грамм взрывчатки и 24 взрывных устройства.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей