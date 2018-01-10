Жители Башкирии получили 3,6 миллиона рублей за сданное оружие

За сданное незарегистрированное оружие деньги получили 333 человека.

Жители Башкирии получили в общей сложности сумму в 3,6 миллиона рублей за сданное оружие по итогам специальной операции «Сдай оружие – получи деньги», сообщили в пресс-службе Росгвардии в республике. 333 человек избавились от незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Акция, по которой граждане могут добровольно сдать незарегистрированное оружие и получить за это деньги, действует уже несколько лет. Так, за гладкоствольное ружье можно получить десять тысяч рублей, нарезное оружие – 15 тысяч рублей, травматический пистолет – пять тысяч рублей.