В Башкирии прекратили расследование дела об избиении в полиции

Правозащитники Комитета против пыток намерены обжаловать решение СК.

Как сообщили в региональном отделении Комитета против пыток, следователь Бирского следственного отдела СУ СК РФ по РБ Булат Галиев прекратил уголовное дело по факту применения незаконного насилия к Алексею Галиуллину в местном отделе полиции.

По мнению следователя, «доводы Галиуллина об умышленном надавливании сотрудником полиции в область его шеи не нашли своего подтверждения». При этом юристы Комитета против пыток намерены решение следователя обжаловать и отстоять интересы Галиуллина.

Напомним, что мужчина обратился за помощью к правозащитной организации еще в марте прошлого года. Тогда он заявил, что 22 февраля вместе с приятелями отдыхал в бирской сауне в честь празднования Дня защитника Отечества. В какой-то момент между работниками сауны и мужчинами возник конфликт из-за беспорядка. На вызов приехали сотрудники Росгвардии и местный участковый. Алексея Галиуллина сотрудники правоохранительных органов решили доставить в отдел полиции. По словам мужчины, пока его вели к служебному авто, один из росгвардейцев толкнул его в спину, отчего тот упал и сильно ударился головой о лед.

Адвоката Галиуллину, по его словам, не предоставили, полицейские попытались силой заставить мужчину дать отпечатки пальцев, но тот отказался.

В итоге мужчину избили: дали коленом в область шеи.

- Я почувствовал сильную боль и начал издавать хрип, кричать я уже не мог, - вспоминает Алексей.

После шума в кабинет вбежал полицейский, который разрешил конфликт и поручил прекратить акты насилия. Тогда Галиуллин написал заявление на имя начальника полиции о случившемся.

Позже ему вызвали скорую помощь, в больнице ему поставили диагноз сотрясение мозга. Мужчина провел на лечении в медучреждении 23 дня. Как сообщается на сайте Комитета против пыток, 25 марта следователь Булат Галиев вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях правоохранителей состава преступления: он посчитал, что они правильно применили физическую силу.

Адвокат Галиуллина, однако, добился отмены постановления, была проведена дополнительная проверка. В итоге было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Уже 25 декабря 2017 года было вынесено постановление о завершении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В настоящий момент, по словам следователя Галиева, материалы уголовного дела отправлены в Москву для проверки вышестоящим начальством, потому ознакомиться с ними в полной мере удастся лишь в конце января текущего года.