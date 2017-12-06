Глава комитета против пыток в Башкирии о самом резонансном деле года

Дело Венера Мардамшина сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству правозащитников.

Руководитель башкирского отделения комитета против пыток рассказал нашему корреспонденту о том, как расследовалось самое резонансное дело последних лет в регионе. Более подробно читайте в интервью здесь.