Глава комитета против пыток в Башкирии о самом резонансном деле года

Глава комитета против пыток в Башкирии о самом резонансном деле годаВидео
Сегодня, 17:59Константин Климов
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Дело Венера Мардамшина сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству правозащитников.
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Руководитель башкирского отделения комитета против пыток рассказал нашему корреспонденту о том, как расследовалось самое резонансное дело последних лет в регионе. Более подробно читайте в интервью здесь.
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