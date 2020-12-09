Антикоррупционный комитет: в Башкирии высокий уровень доверия населения к власти

Сфера информационных технологий остаётся в секторе высокого коррупционного риска. Данная область, по словам Кабанова, привлекает криминальный бизнес, а также является непрозрачной. Риску подвержены также сферы ЖКХ, жилищного и дорожного строительства, особенно в регионах. Однако, как передает издание, Башкирия не входит в перечень «проблемных» субъектов России.