Антикоррупционный комитет: в Башкирии высокий уровень доверия населения к власти

Антикоррупционный комитет: в Башкирии высокий уровень доверия населения к власти

Вчера, 09:50ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Председатель национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал РИА «Новости» о коррупционных рисках в России. По его словам, в Башкирии данная проблемы практически отсутствует или не входит в основной список.

Сфера информационных технологий остаётся в секторе высокого коррупционного риска. Данная область, по словам Кабанова, привлекает криминальный бизнес, а также является непрозрачной. Риску подвержены также сферы ЖКХ, жилищного и дорожного строительства, особенно в регионах. Однако, как передает издание, Башкирия не входит в перечень «проблемных» субъектов России.

Мы также фиксируем регионы, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток (Кострома, Башкирия, Тула, Татарстан). В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора, рассказал Кирилл Кабанов.

Он также добавил, что коррупционеров особенно привлекает распределение бюджета, но правильные антикоррупционные мероприятия дают результаты.

Напомним, ранее в Башкирии приняли закон о земле, по которому контроль за участками от муниципалитетов передается республиканским властям. Тогда глава республики Радий Хабиров отметил его важность, отметив, что изменения помогут упорядочить систему и снизит коррупцию.

БашкирияВласть
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы