Антикоррупционный комитет: в Башкирии высокий уровень доверия населения к власти

Председатель национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал РИА «Новости» о коррупционных рисках в России. По его словам, в Башкирии данная проблемы практически отсутствует или не входит в основной список.

Сфера информационных технологий остаётся в секторе высокого коррупционного риска. Данная область, по словам Кабанова, привлекает криминальный бизнес, а также является непрозрачной. Риску подвержены также сферы ЖКХ, жилищного и дорожного строительства, особенно в регионах. Однако, как передает издание, Башкирия не входит в перечень «проблемных» субъектов России. Мы также фиксируем регионы, где проблема коррупции в обществе практически не стоит или не входит в основной десяток (Кострома, Башкирия, Тула, Татарстан). В этих регионах отмечается высокий уровень доверия населения к власти и реальный рост развития предпринимательского сектора, рассказал Кирилл Кабанов. Он также добавил, что коррупционеров особенно привлекает распределение бюджета, но правильные антикоррупционные мероприятия дают результаты. Напомним, ранее в Башкирии приняли закон о земле, по которому контроль за участками от муниципалитетов передается республиканским властям. Тогда глава республики Радий Хабиров отметил его важность, отметив, что изменения помогут упорядочить систему и снизит коррупцию.

