На данный момент в России количество частных инвесторов превышает семь миллионов, а в следующем году их число увеличится до десяти миллионов.

Газета “Известия” сообщает, что в России сейчас наблюдается повышенный спрос на инвестиционные продукты. Российские инвесторы предпочитают вкладывать деньги в ИИС, золото ПИФ и ценные бумаги. Отмечается, что сейчас капитализация российского рынка достигла порядка шестисот миллиардов долларов и в будущем этот показатель будет увеличиваться.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter