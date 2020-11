В Башкирии скончался «главный удмурт» республики Ренат Галямшин

Вчера, 8 ноября, ушёл из жизни Ренат Галямшин, который долгие годы возглавлял Республиканский национально-культурный центр удмуртов Башкирии, сообщает Дом дружбы народов РБ.

Ренат Галямшин скончался после продолжительной болезни на 72 году жизни. Коллеги с уважением называли его «Главный Удмурт». Ренат Биктимирович внёс неоценимую лепту в сохранение и развитие удмуртского языка и культуры, был активным подвижником укрепления межнационального мира и согласия в многонациональном Башкортостане, сообщает председатель Ассамблеи народов Башкирии Зугура Рахматуллина. Ренат Галямшин родился 28 февраля 1949 года в деревне Арибашево Татышлинского района Башкирии. Он был деятелем в области сельского хозяйства. Ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Кроме того, он награжден почетными грамотами правительства РБ. В 1996 году на I конференции удмуртов Башкирии было принято решение создать национально-культурный дом удмуртов. Председателем был назначен Ренат Биктимирович. Он также являлся членом Исполкома Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». За подвижническую деятельность во имя возрождения и развития удмуртской нации в 2004 году он стал лауреатом премии Кузебая Герда, в 2009 году награжден Орденом Дружбы народов, в 2019 году награжден почетным знаком Госсобрания Башкирии «За особый вклад в развитие законодательства Республики Башкортостан».

