В Башкирии скончался «главный удмурт» республики Ренат Галямшин

Ренат Галямшин родился 28 февраля 1949 года в деревне Арибашево Татышлинского района Башкирии. Он был деятелем в области сельского хозяйства. Ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Кроме того, он награжден почетными грамотами правительства РБ. В 1996 году на I конференции удмуртов Башкирии было принято решение создать национально-культурный дом удмуртов. Председателем был назначен Ренат Биктимирович. Он также являлся членом Исполкома Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш».