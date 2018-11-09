Фото: pxhere.com
Компания iFly задерживает рейсы в Китай на 10 часов
Сегодня, 17:14Общество
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Авиакомпания iFly сообщила, что рейсы по маршрутам «Новосибирск – Санья» и «Санья – Екатеринбург», задержаны более, чем на 10 часов.
Как сообщает RNS, рейсы задержаны, так как существует необходимость в поиске самолета для замены, так как необходимо произвести техническое обслуживание.
В компании отметили, что предпринимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. Замена самолета происходит в аэропорту Абакана (АВА).
В скором времени воздушное сообщение будет восстановлено.
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