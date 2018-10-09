Google закроет соцсеть Google+ до конца лета 2019 года
Представители корпорации Google поделились данными о желании руководства до конца лета будущего года закрыть соцсеть Google+.
В Google не стали отрицать факт утечки персональной информации пользователей Google+. Об этом пишет RNS.
К корпорации сказали, что они закрывают соцсеть для пользователей. Эксперты Google нашли ошибку в проекте Strobe audit. Неполадки крылись в одном из API Google+. Из-за ошибки приложения могли получать доступ к полям профиля, доступным пользователям, но не отмеченным как общедоступные. Соцсеть планируют закрыть до конца лета следующего года.
Ошибка привела к тому, что в общий доступ были выложены полные имена, электронные адреса, род деятельности, пол и возраст пользователей. Всего могли пострадать владельцы 500 000 аккаунтов. Google устранил неисправность в марте текущего года. Корпорация собирается запустить более детальные разрешения учетной записи Google.
Так вместо просмотра всех требуемых разрешений на одном экране приложения станут выводить каждое запрошенное разрешение по одному в своем диалоговом окне. Если разработчик приложения захочет получить доступ к записям календаря и к документам диска, то пользователь сможет открыть общий доступ не ко всем записям, а только к одной.
Google хочет запретить доступ к сведениям почтового клиента Gmail. Данная информация будет доступна почтовым клиентам, службе резервного копирования электронной почты и службе производительности. Но это станет возможным лишь после проверки безопасности. Также Google закроет доступ приложений к журналам вызовов и SMS пользователей.
Напомним, в понедельник западные СМИ опубликовали сведения об утечке данных нескольких сотен тысяч пользователей Google+. Корпорация в свою очередь опровергать информацию не стала. Google не хочет проблем с регуляторами. Корпорации важно сохранить свою репутацию.