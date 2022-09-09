В Башкирии на торги выставят холдинг, владеющий «Авдоном» и «Турбаслинским бройлером»

Известно, что направления деятельности холдинга включают в себя птицеводство, растениеводство, производство товарного яйца и комбикорма. Так, в год на предприятиях холдинга, куда входят птицефабрики «Туймазинская», «Ашкадарская» и «Турбаслинские бройлеры», производит до 65 тысяч тонн мяса птицы, а также 750 миллионов яиц и 240 тысяч тонн комбикорма.