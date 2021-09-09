Эксперты: К очередной атаке на iHerb причастен алтайский производитель БАДов “Эвалар”

Эксперты: К очередной атаке на iHerb причастен алтайский производитель БАДов “Эвалар”
Эксперты: К очередной атаке на iHerb причастен алтайский производитель БАДов “Эвалар”
9 сентября, 23:45ОбществоФото: pxhere.com
Ведущие специалисты отрасли дали свой комментарий относительно решения Барнаульского горсуда, касающегося iHerb – о признании информации, размещенной на сайте магазина БАДов, запрещенной.

Аналитики и эксперты придерживаются мнения, что еще одну атаку на международный магазин, скорее всего, спровоцировал алтайский производитель БАДов “Эвалар”. Как сообщает newizv.ru, два источника на рынке интернет-ретейла полагают, что виновником сложившегося вокруг iHerb ситуации выступает “Эвалар”. Так как представители именно этой компании направили жалобы в Роспотребнадзор и Государственную думу, призывая заблокировать работу крупного продавца товаров для здоровья в российском интернет-пространстве, а после обратились еще и в органы прокуратуры.

Работа iHerb, лидера на отечественном рынке БАДов, по всей видимости, беспокоила их главных конкурентов - “Эвалар”. Недавно появилась новость о строительстве и запуске производственных мощностей iHerb на территории нашей страны.

После того, как стало известно о постановлении Барнаульского суда, в новостных изданиях стали публиковаться комментарии экспертов о том, что “трансграничные сервисы не хотят заниматься сертификацией продаваемой продукции в России”, а все реализуемые на отечественном рынке препараты должны получать подтверждения только после прохождения сертификации согласно российским нормам.

Однако закон от трансграничной торговле гласит, что если товары имеют разрешение на продажу в приграничной стране, повторную сертификацию проходить не потребуется. Так реализуется принцип свободной торговли, который подразумевает отсутствие бюрократической волокиты и каких-либо задержек при отправлении заказа получателю. Из-за чего решение городского суда Барнаула может оказать влияние на всю индустрию онлайн-продаж.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов прокомментировал данный инцидент для издания “Форбс”, заявив, что деятельность iHerb соответствует нормам российского законодательства.

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