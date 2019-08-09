Мэр Нагасаки призвал РФ и США к началу ядерного разоружения

Он сказал об этом 9 августа, во время памятной церемонии, посвященной 74-й годовщине атомной бомбардировки города, сообщает газета «Известия».

Тауэ назвал чрезвычайно опасной текущую ситуацию с ядерным оружием, поскольку многие государства придерживаются мнения о необходимости обладать таким видом вооружения.

От также подчеркнул, что все страны мира должны соблюдать условия ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).