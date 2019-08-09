Мэр Нагасаки призвал РФ и США к началу ядерного разоружения

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По мнению главы Нагасаки Томихиса Тауэ, Россия и США должны стать во главе мирового ядерного разоружения.
Он сказал об этом 9 августа, во время памятной церемонии, посвященной 74-й годовщине атомной бомбардировки города, сообщает газета «Известия».
Тауэ назвал чрезвычайно опасной текущую ситуацию с ядерным оружием, поскольку многие государства придерживаются мнения о необходимости обладать таким видом вооружения.
От также подчеркнул, что все страны мира должны соблюдать условия ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).
Мэр Нагасаки выразил уверенность, что в настоящее время возрастает угроза ядерной катастрофы. Он отметил, что прекращение действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) стало для него печальным событием.
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