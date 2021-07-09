В Уфе ребенок пострадал на неэксплуатируемой карусели

В Уфе ребенок пострадал на неэксплуатируемой карусели
В Уфе ребенок пострадал на неэксплуатируемой карусели
Вчера, 11:13ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Ребенку помогали очевидцы и спасатели.

В Уфе спасатели помогли мальчику, застрявшему ногами в карусели. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты сегодня, 9 июля.

Как выяснилось, мальчик вместе со старшим братом пошел в парк Нефтехимиков и полез на неэксплуатируемый аттракцион в котором затем у него застряла нога.

На место происшествия выехали спасатели. При помощи гидравлического инструмента специалисты аккуратно раздвинули элементы карусели и освободили ребенка.

Мальчика передали медицинским работникам, они доставили его в лечебное учреждение на обследование.

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