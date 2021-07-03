В Уфе спасатели за день предотвратили 12 несчастных случаев на воде

В Уфе спасатели за день предотвратили 12 несчастных случаев на воде
В Уфе спасатели за день предотвратили 12 несчастных случаев на воде
3 июля, 17:36ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Вчера, 2 июля, сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы спасли 12 человек, из них пятеро – дети. Об этом сообщило Управление гражданской защиты по городу.

Большинство спасённых отдыхали в необорудованном месте, находящемся выше пляжа «Солнечный», где было спасено четыре человека. Двое из них находились, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

На самом пляже «Солнечный» сотрудники службы спасли трёх подростков, которые заплыв за буйки, стали тонуть. Также здесь вытащили из воды тонувшего 39-летнего мужчину, который оказался на судовом ходу находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Дежурившие на зоне отдыха «Карьерное» спасатели не дали утонуть 26-летнему молодому человеку.

Предотвратили спасатели ещё две трагедии на пляже «Сипайловские сочи», где едва не унесло течением 13-летнего подростка и пятилетнюю девочку.

В микрорайоне Сипайлово был спасен 13-летний мальчик. Тонущего подростка вытащили из воды в районе СНТ «Зеленый мыс» во время патрулирования акватории реки Уфы.

Никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.

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