Фото: pxhere.com
В Курске мужчина отсудил у Минфина России свыше 2 млн рублей за найденный клад
9 июля, 15:59Общество
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Житель Курска выиграл суд у Министерства финансов Российской Федерации на сумму 2,15 миллиона рублей.
В 2007 году истец нашел старую бутылку, в которой находились 260 золотых монет, отчеканенных во времена Российской Империи. Об этом информирует RNS.
Мужчина поступил согласно действующему российскому законодательству. Он передал находку полиции. По закону нашедший клад имеет право получить 50% от его стоимости. Эксперты оценили золотые монеты в сумму более четырех миллионов рублей.
Жителю Курска никто компенсацию не выплатил. В итоге мужчина обратился в суд, который и выиграл. По решению суда Минфин РФ должен выплатить кладоискателю половину стоимости находки. Речь идет о сумме 2 миллиона 152 тысячи 284 рубля. Деньги на это будут взяты из федерального бюджета.
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