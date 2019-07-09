В Курске мужчина отсудил у Минфина России свыше 2 млн рублей за найденный клад

В 2007 году истец нашел старую бутылку, в которой находились 260 золотых монет, отчеканенных во времена Российской Империи. Об этом информирует RNS.

Мужчина поступил согласно действующему российскому законодательству. Он передал находку полиции. По закону нашедший клад имеет право получить 50% от его стоимости. Эксперты оценили золотые монеты в сумму более четырех миллионов рублей.