Туроператоры России фиксируют рост продаж путевок
Сегодня, 17:57Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Ассоциации туроператоров России, продажи у туристических компаний растут даже несмотря на серьезные трудности у фирмы «Натали Турс».
Судя по информации из профильных групп в соцсетях, некоторые турагенты увеличили продажи путевок. Об этом пишет RNS.
Так на минувшей неделе продажи туров выросли у CoralTravel. Положительная динамика наблюдается и у других известных и стабильных брендов. Речь идет об TUI, «Интурист» и Pegas Touristic. Чаще всего россияне предпочитают отдыхать в Испании, Греции и ОАЭ.
Напомним, в среду «Натали Турс» аннулировала все путевки оформленные на период с четвертого июля по 30 сентября.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей