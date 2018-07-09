Туроператоры России фиксируют рост продаж путевок

Судя по информации из профильных групп в соцсетях, некоторые турагенты увеличили продажи путевок. Об этом пишет RNS .

Так на минувшей неделе продажи туров выросли у CoralTravel. Положительная динамика наблюдается и у других известных и стабильных брендов. Речь идет об TUI, «Интурист» и Pegas Touristic. Чаще всего россияне предпочитают отдыхать в Испании, Греции и ОАЭ.