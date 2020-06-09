Специалисты разъяснили вопросы об опасности клещей

Так, в мире существует много разновидностей клещей. Те, которые кусают человека, являются возбудителями боррелиоза и других болезней, пишет News.ru.

На тело человека клещи попадают через траву. Специалисты отметили, что прыгать они не умеют, но могут взбираться на верхушки травинок.

Исследований по вопросу «предпочтений» конкретной группы крови у клещей пока нет. Однако, как отмечают специалисты, чаще всего паразиты кусают тех, кто сильно пахнет.

При этом, самки и самцы клещей ведут себя по разному. Самцы могут долго ползать по телу и кусать в разных местах. Поэтому бывает так, что человек заразился, но клеща с себя не снял. Поэтому, как добавили специалисты, даже если человек заметил просто ползущего клеща, обратиться в лабораторию все же необходимо.

Другие насекомые «клещевые» болезни могут переносить в очень редких случаях. Было зарегистрировано всего пару случаев, когда бактерий-возбудителей энцефалита обнаруживали на комарах.