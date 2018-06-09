HBO хочет получить пилотную серию приквела «Игры престолов»

Авторами сценария новых эпизодов «Игры престолов» станут Джейн Голдман и литератор Джордж Мартин. Об этом пишет портал rns.online.

Джордж Мартин является автором цикла книг «Песнь льда и пламени». Именно сюжет этих литературных произведений и лег в основу сериала. Джейн Голдман в свою очередь стал шоураннером проекта.

Сначала создатели новых серий «Игры престолов» разрабатывали четыре приквела. Вскоре в Enertainment Weekly сообщили о создании пятого проекта. Гарантий того, что хотя бы один из данных приквелов выпустят нет.