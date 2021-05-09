Начальник УГИБДД МВД Башкирии Динар Гильмутдинов поделился семейной историей Победы

В январе 1942 года призван на военную службу. До мая проходил проходил службу в 9-м запасном кавалерийском полку. Затем переведен в мотострелковую бригаду, где вскоре был ранен и находился в госпитале. По излечении попал в 275-й стрелковый полк, в составе которого в боях снова получил тяжелое ранение. После него дед еще дважды получал ранения и возвращался в строй.