Начальник УГИБДД МВД Башкирии Динар Гильмутдинов поделился семейной историей Победы

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За победу, проливая кровь, боролась огромная страна. Поэтому, пожалуй, нет семьи, чья история не переплелась с Великой Отечественной войной.
Сегодня расскажу о своем дедушке по материнской линии. Шамсиев Гани Хаматович, родился третьим ребенком в семье 1911 году д. Малые Шады Мишкинского района Башкирской АССР.
В январе 1942 года призван на военную службу. До мая проходил проходил службу в 9-м запасном кавалерийском полку. Затем переведен в мотострелковую бригаду, где вскоре был ранен и находился в госпитале. По излечении попал в 275-й стрелковый полк, в составе которого в боях снова получил тяжелое ранение. После него дед еще дважды получал ранения и возвращался в строй.
В ноябре 1945 года Гани Хаматович вернулся в родную деревню М.Шады. Пришел он с войны без одного глаза. Осколком гранаты частично был поврежден ивторой глаз. Несмотря на это наш дед оставался очень трудолюбивым, старательным и ответственным человеком.
Много лет он проработал в родном колхозе бригадиром. Со временем, в связи с ухудшением здоровья, он перешел на другую более легкую работу – ухаживал за лошадьми.
Мы вспоминаем его как строгого, но в тоже время очень доброго, любящего своих детей и внуков, деда.
Каждый год в день Победы наш дедушка ходил на встречу к своим друзьям, ветеранам. Помню, как они собирались, выпивали обязательные 50 гр водки в память о погибших на войне товарищах, общались, вспоминая своих погибших на войне друзей и односельчан. Также пели песни под гармошку, обходя всю деревню.
Я помню с детства, в этот день кололи петуха, которого оставляли еще с осени специально ко Дню Победы. Это было особенным угощением для нас и со временем стало традицией нашей семьи.
Умер наш дед на 82 году жизни, оставив после себя самые добрые воспоминания. У него на сегодняшний день 8 внуков и 10 правнуков.
Как миллионы наших сограждан помнят своих героев, мы гордимся своим дедом. Для всех нас Гани Хаматович - пример храбрости, стойкости, любви к Отечеству и самой жизни.