Начальник УГИБДД МВД Башкирии Динар Гильмутдинов поделился семейной историей Победы

Начальник УГИБДД МВД Башкирии Динар Гильмутдинов поделился семейной историей Победы
Начальник УГИБДД МВД Башкирии Динар Гильмутдинов поделился семейной историей Победы
Сегодня, 16:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: t.me/dgilmutdinov
В своем телеграм-канале он рассказал о своем дедушке Гани Шамсиеве.

Публикуем текст полностью.

За победу, проливая кровь, боролась огромная страна. Поэтому, пожалуй, нет семьи, чья история не переплелась с Великой Отечественной войной.

Сегодня расскажу о своем дедушке по материнской линии. Шамсиев Гани Хаматович, родился третьим ребенком в семье 1911 году д. Малые Шады Мишкинского района Башкирской АССР.

В январе 1942 года призван на военную службу. До мая проходил проходил службу в 9-м запасном кавалерийском полку. Затем переведен в мотострелковую бригаду, где вскоре был ранен и находился в госпитале. По излечении попал в 275-й стрелковый полк, в составе которого в боях снова получил тяжелое ранение. После него дед еще дважды получал ранения и возвращался в строй.

В ноябре 1945 года Гани Хаматович вернулся в родную деревню М.Шады. Пришел он с войны без одного глаза. Осколком гранаты частично был поврежден ивторой глаз. Несмотря на это наш дед оставался очень трудолюбивым, старательным и ответственным человеком.

Много лет он проработал в родном колхозе бригадиром. Со временем, в связи с ухудшением здоровья, он перешел на другую более легкую работу – ухаживал за лошадьми.

Мы вспоминаем его как строгого, но в тоже время очень доброго, любящего своих детей и внуков, деда.

Каждый год в день Победы наш дедушка ходил на встречу к своим друзьям, ветеранам. Помню, как они собирались, выпивали обязательные 50 гр водки в память о погибших на войне товарищах, общались, вспоминая своих погибших на войне друзей и односельчан. Также пели песни под гармошку, обходя всю деревню.

Я помню с детства, в этот день кололи петуха, которого оставляли еще с осени специально ко Дню Победы. Это было особенным угощением для нас и со временем стало традицией нашей семьи.

Умер наш дед на 82 году жизни, оставив после себя самые добрые воспоминания. У него на сегодняшний день 8 внуков и 10 правнуков.

Как миллионы наших сограждан помнят своих героев, мы гордимся своим дедом. Для всех нас Гани Хаматович - пример храбрости, стойкости, любви к Отечеству и самой жизни.

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