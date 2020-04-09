Эксперты назвали наиболее часто игравших злодеев актеров

Всего Де Ниро 19 раз играл роли злодеев, в частности Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца», Трэвиса Бикла в «Таксисте», Луиса Гару в «Джеки Браун» и Сэма Ротштейна в «Казино». В числе одной из последних киноработ Де Ниро, где ему досталась роль отрицательного персонажа, стал «Ирландец» Мартина Скорсезе, пишет RNS.