Эксперты назвали наиболее часто игравших злодеев актеров

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Актер Роберт Де Ниро из США чаще других играл негативных персонажей.
Всего Де Ниро 19 раз играл роли злодеев, в частности Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца», Трэвиса Бикла в «Таксисте», Луиса Гару в «Джеки Браун» и Сэма Ротштейна в «Казино». В числе одной из последних киноработ Де Ниро, где ему досталась роль отрицательного персонажа, стал «Ирландец» Мартина Скорсезе, пишет RNS.
Далее в рейтинге разместился актер Петер Стормаре, сыгравший 17 злодеев. Среди них Сатана в «Константине», Ули Кункель в «Большом Лебовски» и Гэир Гримсруд в «Фарго». Третью позицию рейтинга занял Рон Перлман с 16 отрицательными ролями.
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