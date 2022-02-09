В Башкирии установили карантин из-за вспышки бешенства

Известно, что изначально заболевание обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Кутерем, хозяйкой которой является Любовь Зворыгина. Все дело в том, что во двор зашла дикая лиса, с которой и начался очаг инфекции. Людей она не покусала, а местная собака была привита.