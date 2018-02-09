В Уфе предложили установить камеры наблюдения в маршрутках

Такие меры примут для сокращения правонарушений в пассажирском транспорте.

8 февраля на встрече руководства уфимской полиции с 13 представителями компаний пассажирских перевозок обсудили безопасность пассажиров и усовершенствование маршруток, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На встрече решались вопросы сокращения количества аварий, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений. Прозвучала информация о том, что около 40 процентов карманных краж совершается в пассажирском транспорте.