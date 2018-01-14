В Уфе в маршрутках замечены листовки запрещенной в России секты

Водитель сообщил, что ничего не знает об учении сектантов, и его просто попросили повесить «рекламу» его знакомые.

На днях корреспондент Медиакорсети заметил листовку, рекламирующую литературу церкви сайентологов в маршрутном микроавтобусе, следовавшем по маршруту «75М» от СТЦ «МЕГА» до микрорайона Сипайлово в Уфе.

Листовка, размещенная на самом видном месте в пассажирском салоне маршрутки, предлагала тем, кого предали, поискать выход из трудной жизненной ситуации в книге «Дианетика: Современная наука о разуме», Чтобы ее получить и прочитать, судя по тексту сообщения, нужно было прийти в некое ИП в начале улицы Карла Маркса в Уфе.

Водитель восточной внешности сообщил, что понятия не имеет ни о какой дианетике, а повесить «рекламу» его просто попросили знакомые. На соседней стенке была размещена информация о том, что такси относится к компании «Уфа-лайн», фамилия водителя – Мустаев.

Связаться по телефону с руководством компании «Уфа-лайн» и получить оперативный комментарий не удалось. Диспетчер фирмы пообещал передать информацию о листовке своему руководству и оперативно решить вопрос.

Отметим, что приверженцы дианетики с тревожащей регулярностью напоминают жителям Башкирии о своем существовании. В последний раз информация об их активизации была обнародована в начале осени прошлого года. Тогда представители информагентства «Просветинфо» собрали пресс-конференцию, чтобы предотвратить распространение сомнительной рекламы. Они были обеспокоены тем, что сайентологи под видом социальных акций по посаде деревьев и участия в общественных мероприятиях в который раз попытались набрать себе новых адептов. Тогда же листовки на тему дианетики также были замечены в столичных маршрутках.

- Появляясь на таких мероприятиях, они отлично презентуют себя, - пояснил руководитель информагентства «Просветинфо», религиовед Вадим Розенфельд. – А дальше дело техники – перевести социальную акцию в душевный разговор. Обычно давят на самые простые вещи: проблемы в личной жизни, здоровье, например, предлагают вылечиться немедицинскими методами.

Главные группы риска, по словам экспертов, подверженные влиянию сектантов, – это молодые люди, у которых жизненные установки еще окончательно не сформировались, а также люди за 40, которые могут испытывать усталость и разочарование от жизни. За каждый новый уровень «исцеления» в рамках сайентологии человеку приходится платить. В конечном итоге, по мнению религиоведов, именно зарабатывание денег и является главной целью этой организации, активно действующей по всему миру. Те временем люди, подвергшиеся влиянию сайентологов, по сути, отделяются от общества.

На сайте Министерства юстиции РФ размещен целый список книг саентологов, которые решением судов запрещены в России с 2004 года, как и сама организация.

Впрочем, сведения о запрете организации разнятся. Так, "Медуза" не так давно провела свое журналистское расследование и выяснила, что Верховный суд РФ 29 июня признал законным решение Мосгорсуда о ликвидации Саентологической церкви Москвы. В течение полугода организация должна быть удалена из единого реестра юридических лиц и не сможет официально работать в России. С исковым заявлением в суд обратилось министерство юстиции — представители ведомства настаивали, что слово «саентология» зарегистрировано как товарный знак, а это нарушает закон о свободе вероисповедания: религию может распространять религиозная организация, а не коммерческое партнерство. В России саентологи официально работают с 1994 года. За 22 года представители церкви прошли через десятки процессов.

- Причины того, что люди поддаются влиянию таких организаций, - в резкой смене ориентиров, потере идеалов, - высказала свое мнение о саентологах заведующая кафедрой всеобщей истории и культурного наследия БГПУ Гюльнара Обыденнова. – Мы не имеем иммунитета к таким организациям, а кроме того - у нас низкий уровень образованности в плане истории религий.

По словам Вадима Розенфельда, в Башкирии саентологи имеют достаточно сильное лобби и связи в ряде управленческих структур, благодаря чему они продолжают активную работу, даже не меняя место дислокации. Доказательством тому - помещение на улице Карла Маркса, которое саентологи занимают продолжительное время, ничуть не скрывая своей деятельности.

- Методика основателя церкви саентологии Рона Хаббарда оказывает разрушительное действие на организм человека и его психику. В мировой научной литературе и в целом ряде судебных протоколов нашли отражение многочисленные случаи нанесения тяжелого ущерба здоровью пациентов вплоть до летальных исходов, случаи тяжелого психического расстройства, доходящего до суицида, - уточнил Вадим Розенфельд.