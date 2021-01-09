Скончался художественный руководитель Русдрамтеатра в Уфе Михаил Рабинович

Михаил Исакович Рабинович родился 23 августа 1940 года в Уфе. В 1961 году поступил в Уфимский авиационный институт и во время учебы стал одним из организаторов Студенческого театра, ставшего популярным в том числе и за пределами Башкирии. С 1971 по 1976 год учился в Театральном училище им. Б.В. Щукина на режиссёрском отделении. С 1984 года был главным режиссером Республиканского русского драматического театра Уфы. С 1998 года являлся худруком Русского драматического театра Республики Башкортостан. На сцене театра поставил около 50 спектаклей по произведениям русских, зарубежных и башкирских авторов. За время работы Михаила Исаковича театр получил статус «академический», неоднократно становился призером всероссийских и международных фестивалей разных лет.