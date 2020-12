Михаил Дегтярев примерил на себя роль оператора горячей линии по коронавирусу

Михаил Дегтярев осуществил личную проверку работы горячей линии по коронавирусу. Ряд звонков глава Хабаровского края сделал сам в качестве оператора колл-центра, принял звонок от местной жительницы, раскрыл ей сведения о ее родственниках, проходящих лечение.

“Сообщаю, что вашего отца перевели из отделения реанимации в общую палату. Его состояние оценивается как средней тяжести, он получает нужные лекарства и процедуры. Состояние мамы тоже улучшилось, ей также оказывается помощь на основе протоколов лечения”, - сказал он. Как пишет Transsibinfo, звонившая так и не узнала, кто ответил ей на другом конце провода уверенным, хорошо поставленным голосом. Для руководителя региона это стало возможностью оценить изнутри специфику деятельности сотрудников единого номера 122. Напомним, работу горячей линии по коронавирусу в крае открыли 28 октября. В кол-центре единой дежурно-диспетчерской службы правительства региона трудятся одновременно шесть сотрудников, одним из которых является медик. На него звонки переводятся, когда нужна первичная консультация касаемо лечения симптомов респираторного заболевания. С начала старта работы горячей линии от местных жителей было получено более 17,3 тыс. звонков. Каждый день операторы в среднем принимают по полтысячи обращений. Они касаются записи к врачам, получения листка нетрудоспособности, телефонов и адресов медицинских учреждений. Также на номер 122 поступают звонки от местных жителей, желающих поработать волонтерами, и от предприятий здравоохранения, нуждающихся в помощи добровольцев. В целом следует заметить, что со времени своего назначения Михаил Дегтярев лично контролирует эффективность исполнения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

