Михаил Дегтярев примерил на себя роль оператора горячей линии по коронавирусу

С начала старта работы горячей линии от местных жителей было получено более 17,3 тыс. звонков. Каждый день операторы в среднем принимают по полтысячи обращений. Они касаются записи к врачам, получения листка нетрудоспособности, телефонов и адресов медицинских учреждений. Также на номер 122 поступают звонки от местных жителей, желающих поработать волонтерами, и от предприятий здравоохранения, нуждающихся в помощи добровольцев.