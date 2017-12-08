В Уфе с молотка уйдут квартиры должников

Стать хозяином новой квартиры сможет каждый желающий.

В Уфе состоятся торги по продаже имущества должников, сообщили на официальном сайте служебных приставов. Чтобы участвовать в торгах, необходимо подать соответствующую заявку до 14 декабря и заплатить налог.