В Уфе с молотка уйдут квартиры должников

В Уфе состоятся торги по продаже имущества должников, сообщили на официальном сайте служебных приставов. Чтобы участвовать в торгах, необходимо подать соответствующую заявку до 14 декабря и заплатить налог.
Появилась возможность приобрести следующие квартиры в республике:
- квартира площадью 54,8 квадратных метра; расположение – Уфа, улица Юрия Гагарина; цена – 3 087 200 рублей
- квартира площадью 42,1 квадратных метра; расположение – Уфа, улица Софьи Перовской; цена – 2 329 600 рублей
- квартира площадью 36,6 квадратных метра; расположение – Уфа, улица Сергея Вострецова; цена – 1 600 000 рублей
- квартира площадью 56 квадратных метра; расположение – Уфа, улица Таллинская; цена – 2 932 200 рублей
- квартира площадью 33,4 квадратных метра; расположение – Сибай, улица Заки Валиди; цена – 742 050 рублей
- квартира площадью 43 квадратных метра; расположение – Кумертау, улица Карла Маркса; цена – 1 305 000 рублей
- квартира площадью 67,3 квадратных метра; расположение – Уфа, Дуванский бульвар; цена – 3 600 000 рублей
- квартира площадью 40 квадратных метров; расположение – Учалы, улица Ахметгалина; цена – 1 540 000 рублей
- квартира площадью 37,5 квадратных метра; расположение – Нефтекамск, улица Строителей; цена – 1 101 600 рублей
- квартира площадью 67,3 квадратных метра; расположение – Уфа, Дуванский бульвар; цена – 3 600 000 рублей
- квартира площадью 65,9 квадратных метра; расположение – Агидель, улица Первых Строителей; цена – 975 000 рублей
- квартира площадью 76,1 квадратных метра; расположение – Дюртюли, улица Первомайская; цена – 1 736 000 рублей
- квартира площадью 56,9 квадратных метра; расположение – Чишмы, улица Ленина; цена – 1 622 020 рублей
- квартира площадью 34,1 квадратных метра; расположение – Туймазы, улица Островского; цена – 1 151 750 рублей
- квартира площадью 42,8 квадратных метра; расположение – Октябрьский, улица Девонская; цена – 1 296 000 рублей
- квартира площадью 43,6 квадратных метра; расположение – Белебей; цена – 1 315 000 рублей
- квартира площадью 50,3 квадратных метра; расположение – Мелеуз, улица Октябрьская; цена – 1 473 079 рублей
- квартира площадью 21,2 квадратных метра; расположение – Салават, бульвар Юлаева; цена – 798 320 рублей
- квартира площадью 52,9 квадратных метра; расположение – Ишимбай, улица Советская; цена – 816 000 рублей
- квартира площадью 124,8 квадратных метра; расположение – Стерлитамак, улица Артема; цена – 1 448 800 рублей
- квартира площадью 43,4 квадратных метра; расположение – Благовещенск, улица Седова; цена – 1 039 200 рублей