В России ужесточат правила техосмотра

В России планируют ужесточить правила техосмотра машин.

Как пишет издание Dni.ru, план соответствующей реформы разработали в Минэкономразвитии.

По планам экспертов ведомства, изменения в первую очередь коснутся операторов технического осмотра. Правила ужесточат в том плане, что они не смогут продать диагностическую карту, если не была произведена проверка автомобиля. Самих автомобилистов за игнорирование техосмотра снова будут штрафовать, им придется заплатить 800 рублей.

Предложенная Минэкономразвития реформа предполагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и ряд иных законодательных актов. Изменения разрабатывала специальная группа, куда вошли представители ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА).

МВД выступило с предложением усилить контроль за процедурой техосмотра еще летом 2016 года. В министерстве отмечали, что количество аварий с участием технически неисправных машин значительно возросло, так же как и число погибших и раненых в ДТП. По информации ведомства, главным образом неисправности касаются внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.