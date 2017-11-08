В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

В России сегодня, 8 ноября, вступили в силу правила дорожного движения, унифицирующие регламент проезда транспорта через перекрестки с круговым движением, следует из сообщения ГИБДД по России. Ранее в разных регионах страны, а порой даже в пределах одного города, схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и ДТП.
В новой редакции ПДД водитель автомобиля, въезжая на круговой перекресток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком "Круговое движение", обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.
В случае, если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.