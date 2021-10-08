В Уфе из-за Всероссийского дня ходьбы перекроют две улицы

Сегодня, 8 октября, с 8 утра улица Набережная на участке от дома № 232 и до улицы Перовского будет перекрыта до девяти часов вечера уже 9 октября. Далее движение на этой же улице, но уже на участке от дома № 232 и до Сочинской будет ограничено с 20:00 8 октября и до 21:00 9 октября. Также будет перекрыта улица Перовского, ограниченная Набережной и Заки Валиди, на срок с 20:00 8 октября до 21:00 9 октября.