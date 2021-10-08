В Уфе из-за Всероссийского дня ходьбы перекроют две улицы

Сегодня, 8 октября, с 8 утра улица Набережная на участке от дома № 232 и до улицы Перовского будет перекрыта до девяти часов вечера уже 9 октября. Далее движение на этой же улице, но уже на участке от дома № 232 и до Сочинской будет ограничено с 20:00 8 октября и до 21:00 9 октября. Также будет перекрыта улица Перовского, ограниченная Набережной и Заки Валиди, на срок с 20:00 8 октября до 21:00 9 октября.
Как сообщает мэрия Уфы, улицы перекроют из-за проведения мероприятия, а именно Всероссийского дня ходьбы.
Напомним, что в Башкирии с 4 октября начинают действовать ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом, между тем, помимо Всероссийского дня ходьбы в Башкирии пройдут еще два мероприятия, а именно Шахматный суперфинал 74-го и 71-го чемпионатов России среди мужчин и женщин в Уфе, а также в последний день октября намечено проведение Кубка мира по борьбе на поясах, но уже в городе Октябрьский.