В Уфе из-за Всероссийского дня ходьбы перекроют две улицы

В Уфе из-за Всероссийского дня ходьбы перекроют две улицы
В Уфе из-за Всероссийского дня ходьбы перекроют две улицы
Вчера, 08:31ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Будут перекрыты улицы Набережная и Перовского с 8 по 10 октября.

Сегодня, 8 октября, с 8 утра улица Набережная на участке от дома № 232 и до улицы Перовского будет перекрыта до девяти часов вечера уже 9 октября. Далее движение на этой же улице, но уже на участке от дома № 232 и до Сочинской будет ограничено с 20:00 8 октября и до 21:00 9 октября. Также будет перекрыта улица Перовского, ограниченная Набережной и Заки Валиди, на срок с 20:00 8 октября до 21:00 9 октября.

Фото:ufavesti.ru

Как сообщает мэрия Уфы, улицы перекроют из-за проведения мероприятия, а именно Всероссийского дня ходьбы.

Напомним, что в Башкирии с 4 октября начинают действовать ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом, между тем, помимо Всероссийского дня ходьбы в Башкирии пройдут еще два мероприятия, а именно Шахматный суперфинал 74-го и 71-го чемпионатов России среди мужчин и женщин в Уфе, а также в последний день октября намечено проведение Кубка мира по борьбе на поясах, но уже в городе Октябрьский.

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