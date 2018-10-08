В Москве на дорогах изменят местоположение 30% видеокамер
До конца следующего года на трассах Москвы переустановят на новые места треть камер видеонаблюдения.
Благодаря нововведению должно снизиться аварийность на дорогах и повыситься эффективность контроля за автомобильным движением. Об этом восьмого октября пишет газета «Известия».
Работы по перемещению камер будет выполнять частная компания. Контракт с подрядчиком заключит московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Цена проекта составит 167-168 миллионов рублей. Ранее озвучивалась сумма в 171 миллион рублей.
До конца следующего года исполнитель должен будет переустановить 530 из 1 500 стационарных комплексов типа «Автоураган» и «Стрелка». В местах их установки аварийность снизилась до минимума. Теперь камеры поставят там, где аварийность находится на высоком уровне, а число нарушений также очень высоко. Там где раньше были установлены стационарные комплексы появятся их муляжи. Устройства будут фиксировать и распознавать номера машин, но они не смогут измерять скорость их движения. Подобных устройств будет лишь 50 штук. Данная информация получена из проекта госконтракта.
Отметим, что до 2024 года число видеокамер на российских дорогах увеличится в два раза. Такое положение присутствует в документе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас на автотрассах России функционирует более 9 000 комплексов фотовидеофиксации нарушений.