В Москве на дорогах изменят местоположение 30% видеокамер

До конца следующего года исполнитель должен будет переустановить 530 из 1 500 стационарных комплексов типа «Автоураган» и «Стрелка». В местах их установки аварийность снизилась до минимума. Теперь камеры поставят там, где аварийность находится на высоком уровне, а число нарушений также очень высоко. Там где раньше были установлены стационарные комплексы появятся их муляжи. Устройства будут фиксировать и распознавать номера машин, но они не смогут измерять скорость их движения. Подобных устройств будет лишь 50 штук. Данная информация получена из проекта госконтракта.