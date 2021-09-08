В Башкирии чиновника приговорили к 2 годам условно за травмирование 7-летней девочки

Стало известно о решении суда в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Сибай. Мужчину обвиняют в причинение вреда 7-летней девочки. Так, суд постановил, что в августе 2018 года, когда проводился ремонт дворовой территории, включая игровую площадку, чиновник подписал акт о приеме работ ООО «КСИЛ-Балтэкс», однако качество самой работы проверено не было. В результате чего в августе уже 2020 года незакрепленные хоккейные ворота упали на 7-летнюю девочку.