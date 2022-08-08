«Сухой закон» могут ввести ещё в трёх населённых пунктах Башкирии

Сухой закон могут ввести на территории трёх сёл на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.
Сообщается, что о введении запрета на реализацию алкогольной продукции на своей территории запросили три населённых пункта, относящихся к разным муниципалитетам Башкирии. Среди них — село Якшимбетово Куюргазинского района, Кантюковка Стерлитамакского района и Байдавлетово Зианчуринского района.
В свою очередь, данную инициативу прокомментировал председатель парламента Константин Толкачёв, по словам которого, на данный момент зарегистрировано порядка десяти обращений от жителей различных населённых пунктов с просьбой о введении на из территории «сухого закона». При этом чиновник отметил, что подобного рода практики в республике ещё не отработаны, чем объясняется скептическое отношение парламентариев к подобным инициативам.
Отметим, что на данный момент запрет на реализацию алкоголя действует лишь в селе Якутово в Куюргазинском районе республики. Данная мера, принятая депутатами Курултая Башкирии, по мнению местных жителей должна способствовать улучшению в населённом пункте таких показателей, как продолжительность и качество жизни граждан.
О подобного рода инициативах также высказался бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин. По его мнению, введение данного запрета является ограничением прав предпринимателей, которым для реализации спиртного необходимо получить дорогостоящие лицензии. Асадуллин также отметил, что для снижения уровня потребления алкоголя среди граждан республики стоит предпринять меры иного характера, в их числе профилактические мероприятия, а также пропаганда здорового образа жизни.