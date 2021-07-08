Правительство РФ выработало новые меры по поддержке молодых ученых

Правительство РФ выработало новые меры по поддержке молодых ученых
Правительство РФ выработало новые меры по поддержке молодых ученых
8 июля, 22:49ОбществоФото: pxhere.com
Правительство РФ объявило о введении новых мер поддержки предложений студенческих научных объединений. По сообщению вице-премьера Дмитрия Чернышенко при подведении промежуточных итогов Года науки и технологий в РФ, деньги также направят на создание новых молодежных лабораторий и улучшение жилищных условий молодых учены

В 2021 г. правительство выделит порядка 100 млн рублей на гранты, чтобы поддержать лучшие предложения студенческих научных объединений. О начале соответствующего конкурса объявят в сентябре, сообщает ТАСС.

По словам Дмитрия Чернышенко, в этом году также планируют выделить 1,8 млрд рублей на создание новых молодежных лабораторий. Их будут создавать на базе научно-образовательных центров мирового уровня.

Еще одна мера соцподдержки молодых ученых - решение жилищного вопроса. Минобрнауки РФ уже выделяет государственные жилищные сертификаты на покупку жилья. Но сегодня стаж молодого ученого должен быть равен пяти годам. В министерстве уже начали обсуждать возможное снижение стажа до трех лет.

Отмечая цели и задачи Года науки и технологий, помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил: данные опроса ВЦИОМ показали, что свыше 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занимались наукой и посвятили этой сфере свою карьеру в будущем.

"82% опрошенных доверяют мнению отечественных ученых. Каждый 10-й молодой человек допускает, что может связать свою жизнь с наукой”, - отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, за шесть месяцев прошло порядка 100 мероприятий федерального масштаба, где приняли активное участие регионы. Он также сообщил: в августе планируют представить рейтинг российских регионов по степени их вовлеченности в мероприятия Года науки и технологий.

"Мы подготавливаем рейтинг регионов России по их вовлеченности в мероприятия Года науки и технологий. Это даст возможность оценивать, насколько активны субъекты, а также вовлеченность непосредственно губернатора в популяризацию Года науки. Рейтинг также учитывает охват населения региона и профессионального сообщества мероприятиями Года науки”, - сообщил Чернышенко.

Он подчеркнул, что рейтинг нацелен не на то, чтобы наказывать отстающих, а на то, чтобы дать им стимул учиться у лидеров, как принимать активное участие в реализации мероприятий, запланированных Годом науки и технологий. Как также отметил Чернышенко, итоги рейтинга будут опубликованы на сайте Года науки и технологий.

До этого по предложению президента РФ Владимира Путина текущий год объявили Годом науки и технологий.

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