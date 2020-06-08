В Германии оштрафовали двух футболистов за стрижку во время карантина

Немецкая футбольная лига (DFL) оштрафовала двух футболистов дортмундской «Боруссии» за нарушение медицинского протокола чемпионата Германии. Об этом сообщает «Советский спорт» , ссылаясь на сообщение официального сайта DFL.

Англичанин Джейдон Санчо и швейцарец Мануэль Аканджи пригласили на парикмахеров для стрижки на дому. Оба футболиста выложили в соцсети фотографии, на которых видно, что парикмахеры работали без масок и перчаток в нарушение карантинных правил, действующих в Германии.