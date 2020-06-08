В Германии оштрафовали двух футболистов за стрижку во время карантина
Сегодня, 15:30ОбществоФото: pxhere.com
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Выплатить денежные штрафы придется игрокам дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо и Мануэлю Аканджи.
Немецкая футбольная лига (DFL) оштрафовала двух футболистов дортмундской «Боруссии» за нарушение медицинского протокола чемпионата Германии. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на сообщение официального сайта DFL.
Англичанин Джейдон Санчо и швейцарец Мануэль Аканджи пригласили на парикмахеров для стрижки на дому. Оба футболиста выложили в соцсети фотографии, на которых видно, что парикмахеры работали без масок и перчаток в нарушение карантинных правил, действующих в Германии.
Суммы штрафов DFL не раскрыла. У обоих футболистов дортмундского клуба есть возможность подать апелляцию в течение пяти дней.
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