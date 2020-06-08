Глава Башкирии начал задумываться об открытии международных рейсов

В Уфе планируют в скором времени открыть международные вылеты. Вопрос об этом подняли на оперативном совещании в правительстве региона. Глава Башкирии Радий Хабиров попросил уточнить, когда будут открыты рейсы, так как их отсутствие сказывается на деловой активности.

– У нас аэропорт уже начал работать на внутренних рейсах довольно активно. Там, по-моему, до 11 рейсов в Москву у нас доходит, но мне очень интересно, подчеркиваю, у меня здесь нет позиции, вы должны сами свою позицию [изложить]. Когда наш аэропорт начнет летать за границу? Деловая активность встала из-за этого, у нас очень много вопросов, которые мы хотели с внешними экономическими партнерами нашими решать, они встали в том числе из-за этого, – прокомментировал Хабиров.