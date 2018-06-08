В Башкирии 9 и 14 июня рабочие дни будут сокращены на час

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Следующая неделя будет состоять из двух рабочих дней.
9 и 14 июня будут сокращенными днями, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.
Выходной день с субботы 9 июня перенесен на понедельник 11 июня, 15 июня – выходной в связи с праздником Ураза-байрам. Таким образом, праздничными днями являются 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня.
Нерабочие праздничные дни 12 и 15 июня в число календарных дней отпуска не включаются.
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