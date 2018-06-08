Президент Аргентины назвал условие своего приезда в Россию на ЧМ-2018

Просто так аргентинский лидер прилететь не может. Всему виной большая занятость Макри. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».

Слова своего лидера предал корреспондентам посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио. Дипломат рассказал, что к началу предстоящего мундиаля в Россию съедутся свыше 20 000 аргентинских футбольных фанатов. А к концу Чемпиона эта цифра может возрасти до 30 000.