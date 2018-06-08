Президент Аргентины назвал условие своего приезда в Россию на ЧМ-2018
Вчера, 23:35Общество
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По словам президента Аргентины Маурисио Макри, он приедет на первенство мира по футболу-2018 только, если команда его страны окажется в финале.
Просто так аргентинский лидер прилететь не может. Всему виной большая занятость Макри. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».
Слова своего лидера предал корреспондентам посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио. Дипломат рассказал, что к началу предстоящего мундиаля в Россию съедутся свыше 20 000 аргентинских футбольных фанатов. А к концу Чемпиона эта цифра может возрасти до 30 000.
Власти Аргентины уверены, что РФ проведет ЧМ-2018 на самом высоком уровне. Прошлогодний Кубок конфедераций прошел очень хорошо. В нынешнем году проблем тоже возникнуть не должно, сказал Лагорио.
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