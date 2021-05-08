В Башкирии 9 мая ожидаются грозы и дожди

В ближайшие три дня в республике прогнозируется жаркая погода, но возможны грозы и дожди.

По данным Башгидрометцентра, сегодня в северо-западных районах региона ожидается небольшой дождь, ветер порывистый. Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов. 9 мая ночью осадков не прогнозируется, ветер слабый, температура воздуха составит +6...+11 градусов. Во второй половине дня, когда жители Башкирии будут праздновать День Победы, возможны местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, порывистый. Столбик термометра достигнет отметки +21...+26 градусов. В понедельник, 10 мая, погода останется прежней - небольшие дожди, грозы и высокая температура воздуха.

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