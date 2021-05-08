Об известном уфимском фотографе рассказали в «Нью Йорк Таймс»

Фотограф из Уфы Гульнара Самойлова прославилась после того, как её снимки, сделанные во время трагедии 11 сентября 2001 года, разлетелись по всему миру.

Издание «Нью Йорк Таймс» опубликовало статью о Гульнаре Самойловой под названием «Поиск красоты в обыденности». В публикации говорится, что в 2017 году уфимка создала Instagram-аккаунт, где она публикует работы женщин, которые занимаются уличной фотографией. Также в статье представлена подборка работ женщин-фотографов и описан этот жанр фотографии. Как писали СМИ, Самойлова переехала из России в США ещё в 1992 году. В день теракта в США, 11 сентября 2001 года, фотограф оказалась рядом с местом трагедии. Фото, сделанные ею в тот день, распространились по всему миру, после чего женщина стала известной. Она также получила за них множество международных наград, включая и World Press Photo. В 2017 году Самойлова посещала Башкирию и сделала большое количество кадров.

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