«Бессмертный полк» дошел до Антарктиды

Мероприятия запланировано в канун «Дня победы» в районе станции «Новолазаревская». Об этом восьмого мая пишет газета «Известия».

По словам хирурга станции Михаила Воронцова, который также является одним из организаторов акции, раньше он уже принимал участие в шествии «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали и родственники врача.

В нынешнем году 9 мая пришлось на зимовку. Участники экспедиции захотели сами провести «Бессмертный полк». Всего на станции «Новолазаревская» живет 32 человека. Они все до единого встанут в строй с фотографиями ветеранов. Портреты были заготовлены заранее, сказал Воронцов.