Авиакомпания Nordwind Airlines незаконно использовала символику ЧМ-2018

Действия авиакомпании дисквалифицировали как недобросовестную конкуренцию. Об этом пишет портал rns.online.

Правонарушение Nordwind Airlines заключалось в том, что она опубликовала на своем сайте сведения о финальной игре ЧМ-2018, и о запланированных перелетах в связи с матчами. Также перевозчик использовал символику грядущего Чемпионата, сообщает регулятор.

В ФАС подчеркнули, что неправомочное использование символики ЧМ-2018 может нанести материальный и репутационный ущерб России, как стране организатору спортивного события. Авиакомпания вводила людей в заблуждение, создавая впечатление о своей причастности к Чемпионату.