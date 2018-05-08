Авиакомпания Nordwind Airlines незаконно использовала символику ЧМ-2018
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала незаконным использование авиаперевозчиком Nordwind Airlines символики Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Действия авиакомпании дисквалифицировали как недобросовестную конкуренцию. Об этом пишет портал rns.online.
Правонарушение Nordwind Airlines заключалось в том, что она опубликовала на своем сайте сведения о финальной игре ЧМ-2018, и о запланированных перелетах в связи с матчами. Также перевозчик использовал символику грядущего Чемпионата, сообщает регулятор.
В ФАС подчеркнули, что неправомочное использование символики ЧМ-2018 может нанести материальный и репутационный ущерб России, как стране организатору спортивного события. Авиакомпания вводила людей в заблуждение, создавая впечатление о своей причастности к Чемпионату.
Надзорный орган нашел в действиях Nordwind Airlines нарушения статей закона о конкуренции. В скором времени в отношении авиаперевозчика будет возбуждено административное дело.