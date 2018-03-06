В Башкирии женщина порубила свою машину топором Видео
Сегодня, 10:41Рустэм Башкирцев
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Это произошло 5 марта в Стерлитамаке. В машине в это время сидел ребенок.
Видео
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Видео: Youtube.com
Очевидцы сняли на видео, как женщина рубит топором свою машину "Дэу Матиз" после того, как к ней подъехал эвакуатор. Видео появилось в группе "Стерлитамак за рулем" Вконтакте.
Очевидцы в комментариях спорят о том, насколько адекватна была мать, которая при своем ребенке устроила такое.
В комментариях к видео редактор группы написал, что женщину остановили сотрудники ДПС на улице Ибрагимова напротив дома №18. Предположительно, женщина была нетрезвая.
- Пьяная женщина-водитель топором крушила свою машину, а а ее ребёнок плакал, но ей было все равно на ребёнка, - сообщают очевидцы.
Сотрудникам ГИББД все же удалось утихомирить ее и она вышла из машины.
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