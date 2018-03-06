В Башкирии женщина порубила свою машину топором

Очевидцы сняли на видео, как женщина рубит топором свою машину "Дэу Матиз" после того, как к ней подъехал эвакуатор. Видео появилось в группе "Стерлитамак за рулем" Вконтакте.

Очевидцы в комментариях спорят о том, насколько адекватна была мать, которая при своем ребенке устроила такое.

В комментариях к видео редактор группы написал, что женщину остановили сотрудники ДПС на улице Ибрагимова напротив дома №18. Предположительно, женщина была нетрезвая.

- Пьяная женщина-водитель топором крушила свою машину, а а ее ребёнок плакал, но ей было все равно на ребёнка, - сообщают очевидцы.