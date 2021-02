Председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Фарит Гумеров сообщил статистику вызовов о происшествиях с 1 по 7 февраля. Он также привел статистику антилидеров по количеству ложных сообщений.

Всего за прошедшую неделю поступило более 42,6 тысяч звонков. Из них 16 257 — ложный вызов. Большинство зафиксировано из Архангельского района — 525. Следом идет Зианчуринский район, откуда поступило 143 ложных вызова. Третьим антилидером стал Федоровский район с показателем в 175 звонков. Четвертое и пятое место заняли Балтачевский (146) и Стерлибашевский районы (261). Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с ложными вызовами.

